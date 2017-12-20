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В ходе операции по освобождению Мосула от ИГ погибли до 11 тыс. человек

Международная панорама
20 декабря, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади ранее говорил, что погибнуть могли до 1,2 тыс. мирных жителей

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ТАСС, 20 декабря. До 11 тыс. человек могли погибнуть в ходе освобождения Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), более 4 тыс. из них были мирными жителями. Такие данные опубликовало в среду агентство The Associated Press.

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В своем исследовании агентство опиралось на данные ООН, правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия"), мониторинговой группы Airwars, организации Iraq Body Count ("Счет иракских потерь"), а также на цифры, полученные от моргов иракского города. Согласно эти данным, треть погибших стали жертвами авиаударов возглавляемой США международной антитеррористической коалиции и обстрелов боевиков иракскими силами, еще треть умерли от рук террористов. Причину смерти оставшихся вне этих категорий определить невозможно.

Агентство также сообщило, что, по его подсчетам, среди погибших около 4,2 тыс. человек были мирными жителями. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в сентябре говорил, что погибнуть могли до 1,2 тыс. мирных жителей.

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории с лета 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей своего "халифата". В 2015 году при поддержке контртеррористической коалиции во главе с США иракские военные начали кампанию по освобождению захваченных территорий. Хейдар аль-Абади 10 июля официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле.

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