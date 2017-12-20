Дональд Туск считает, что необходимо положить конец разрушению репутации Польши

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск высказался в защиту репутации Польши, против которой Еврокомиссия запустила в среду санкционную процедуру.

"Сейчас Польша воспринимается как источник дезинтеграции в этой части Европы, поэтому я считаю, что важно прекратить разрушение <...> репутации Польши", - цитирует слова дипломата агентство Reuters. Туск также добавил, что не считает, что санкции против Варшавы будут введены в ближайшем будущем.

Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила в среду санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. Как сообщил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, теперь по 7-й статье Договора о ЕС Варшава может быть лишена права голоса в Совете сообщества.