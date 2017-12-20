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Дональд Туск считает, что необходимо положить конец разрушению репутации Польши

Международная панорама
20 декабря, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Председатель Европейского совета не ожидает в ближайшем будущем введения санкций против Польши

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск высказался в защиту репутации Польши, против которой Еврокомиссия запустила в среду санкционную процедуру.

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"Сейчас Польша воспринимается как источник дезинтеграции в этой части Европы, поэтому я считаю, что важно прекратить разрушение <...> репутации Польши", - цитирует слова дипломата агентство Reuters. Туск также добавил, что не считает, что санкции против Варшавы будут введены в ближайшем будущем.

Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила в среду санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. Как сообщил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, теперь по 7-й статье Договора о ЕС Варшава может быть лишена права голоса в Совете сообщества.

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