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Reuters: Венгрия намерена выступить против решения ЕК по санкциям против Польши

Международная панорама
20 декабря, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Вице-премьер страны Жольт Шемьен также отметил, что к этому Будапешт толкает польско-венгерская дружба и приверженность к соблюдению договоров

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен подверг критике решение Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда и заявил о намерении страны выступить против действий Брюсселя. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

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Источник: ЕК впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши

"Польско-венгерская дружба и приверженность правительства Венгрии соблюдению договоров обязывает нас выступить против решения Еврокомиссии на всех форумах", - цитирует его слова агентство. Он также отметил, что его страна намерена "наложить вето на решение ЕС", чтобы "защитить" Польшу.

ЕК впервые в истории Евросоюза запустила в среду санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. Как сообщил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, теперь в соответствии с 7-й статьей Договора о ЕС Варшава может быть лишена права голоса в Совете сообщества.

МИД Польши отметил, что подобные действия осложнят отношения между Варшавой и Брюсселем. Также дипведомство выразило готовность в ближайшее время представить свою позицию и продолжить диалог с ЕК, чтобы ознакомить партнеров в ЕС со всеми аспектами реформы польской судебной системы, ставшей причиной запуска санкций.

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