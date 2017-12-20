Глава СНБО Украины: Киев усилит позиции Вооруженных сил в зоне конфликта в Донбассе

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Киев усилит позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта в Донбассе. Об этом в среду журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Мы [украинская сторона] не можем исключать, что они [представители России] выводят своих офицеров для того, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а военных действий", - сказал он, не представив никаких конкретных данных.

"Мы безусловно будем усиливать наши позиции на фронте", - добавил Турчинов, не уточнив, о каких подразделениях и вооружениях идет речь.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины начали силовую операцию в Донбассе, жители которого отказались признать его итоги и провели референдум о создании отдельных республик. Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

В понедельник, 18 декабря 2017 года, МИД РФ заявил о невозможности дальнейшей работы представительства Вооруженных сил Российской Федерации в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня (СЦКК) из-за позиции Киева. Позднее российские представители покинули территорию Украины.