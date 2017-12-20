Fox: не менее 10 американцев содержатся в заключении или в качестве заложников за рубежом

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 американских граждан находятся в заключении или являются заложниками в различных странах, Вашингтон считает их задержание противозаконным. Об этом со ссылкой на источники в Госдепартаменте проинформировал 20 декабря телеканал Fox News.

Начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт в свою очередь сообщила телеканалу, что глава государства Дональд Трамп поставил задачу в кратчайшие сроки добиться освобождения соотечественников. "Президент Трамп, приступив к исполнению должностных обязанностей, немедленно сказал госсекретарю [Рексу] Тиллерсону сделать приоритетным направлением [своей работы] возвращение на родину американцев, которые были неправомерно задержаны или взяты в заложники на территории других государств", - отметила она в письме, направленном телеканалу по электронной почте.

"Мы гордимся тем, что нам с помощью дипломатических усилий удалось обеспечить освобождение нескольких американцев", - добавила Науэрт.

Fox News в качестве одного из примеров приводит ситуацию с гражданином США Джошуа Холтом. Он был задержан в Венесуэле в июне 2016 года по обвинению в террористической деятельности. Госдепартамент неоднократно призывал Каракас проявить гуманность и освободить Холта.