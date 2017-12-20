Сербия хотела бы заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Белград заинтересован в заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщил 20 декабря президент Сербии Александар Вучич во время выступления с лекцией в МГИМО.

"Мы над этим уже долгое время работаем, мы хотим [создать зону свободной торговли с ЕАЭС]", - сказал он. "Я считаю, что новое соглашение наилучшим образом внесло бы вклад в наши отношения. В данное время я не вижу проблем", - добавил Вучич.

19 декабря президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с сербским коллегой заявил, что создание ЗСТ между ЕАЭС и республикой откроет новые возможности для развития деловых связей.