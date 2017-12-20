Блок Меркель и СДПГ к 12 января завершат предварительные переговоры о создании кабмина

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерены к 12 января подвести итоги зондирующих переговоров о формировании правительства. Об этом сообщили в среду в Христианско-демократическом союзе (ХДС).

"7 января мы проведем первый раунд консультаций, за ним последуют другие с 8 по 11 января, чтобы к 12 января 2018 года представить результат, который будут обсуждать руководящие органы партий и фракции", - говорится в совместном заявлении политических сил по итогам прошедших в среду консультаций.

Консервативный блок из ХДС, баварского Христианско-социального союза (ХСС) и СДПГ согласовали также тематические блоки, которые будут прорабатываться в ходе переговоров. В частности, речь пойдет о финансах, налоговой политике, экономическом развитии, внешней и европейской политике и цифровизации.

"С начала следующего года ХДС, ХСС и СДПГ начнут в рамках отдельных групп подготовительную работу к зондирующим переговорам", - отмечается также с заявлении.

СДПГ после провала на выборах в Бундестаг 24 сентября приняла решение уйти в оппозицию и не участвовать в коалиционных переговорах с ХДС/ХСС. Блок Меркель пытался сформировать правительство с "зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры зашли в тупик. После этого у канцлера остался один вариант формирования кабмина - с социал-демократами.