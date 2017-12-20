Блок Меркель и СДПГ к 12 января завершат предварительные переговоры о создании кабмина

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерены к 12 января подвести итоги зондирующих переговоров о формировании правительства. Об этом сообщили в среду в Христианско-демократическом союзе (ХДС).
"7 января мы проведем первый раунд консультаций, за ним последуют другие с 8 по 11 января, чтобы к 12 января 2018 года представить результат, который будут обсуждать руководящие органы партий и фракции", - говорится в совместном заявлении политических сил по итогам прошедших в среду консультаций.
"С начала следующего года ХДС, ХСС и СДПГ начнут в рамках отдельных групп подготовительную работу к зондирующим переговорам", - отмечается также с заявлении.
СДПГ после провала на выборах в Бундестаг 24 сентября приняла решение уйти в оппозицию и не участвовать в коалиционных переговорах с ХДС/ХСС. Блок Меркель пытался сформировать правительство с "зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры зашли в тупик. После этого у канцлера остался один вариант формирования кабмина - с социал-демократами.