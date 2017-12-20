Президент Молдавии заявил, что его страна не выживет без стратегического партнерства с РФ

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Молдавия не выживет без стратегического партнерства с Россией, заявил президент республики Игорь Додон, выступая в среду в ходе прямой линии на телевидении.

"Без стратегического партнерства с Россией Молдавия не справится, не выживет. Если у нас не будет хороших отношений с Россией, то Молдавии как государства не будет", - сказал президент. При этом он отметил, что республика должна стараться сохранить хорошие отношения и с Евросоюзом.

Додон считает, что после предстоящих в будущем году парламентских выборов у Молдавии есть шанс "устоять в этой борьбе между Западом и Востоком, сохранить нейтралитет, объединить страну и идти дальше". "Если он будет упущен, то через пять-шесть лет Молдавии просто может и не быть", - предупредил глава государства.

Президент пообещал, что сделает все возможное для скорейшего возвращения в Москву молдавского посла Андрея Негуцы, который был временно отозван для консультаций правительством, которое контролирует правящая проевропейская коалиция.

"Сегодня у меня состоялась встреча с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным. На ней присутствовал и посол Молдавии в России Андрей Негуца. Хочу подчеркнуть, что господин Негуца не был отозван, а приглашен на консультации, он остается послом в Российской Федерации. Мы сделаем все возможное, чтобы он вернулся в Россию и исполнял дальше свои обязанности", - пояснил Додон.

Додон также пообещал организовать массовые протесты, если правящее проевропейское большинство в парламенте попытается внести в конституцию страны поправки о смене государственного языка с молдавского на румынский.

"Если парламентское большинство попытается изменить название языка, мы поднимем молдавский народ на его защиту. Вопрос языка для нас принципиальный", - сказал Додон, напомнив, что по опросам, подавляющее большинство коренного молдавского населения считает своим языком молдавский.

Президент против революций Глава государства отметил, что не намерен устраивать революций, как настаивают некоторые лидеры оппозиции. "Я не хочу революцию, я против крови. Мы видим, что происходит в других странах - те, кто приходит к власти на крови, уходят из власти практически всегда тем же образом. Нынешняя власть провоцирует нас на революцию - чтобы мы допустили ошибку. Тогда Партию социалистов (которая поддерживает президента - прим. ТАСС) объявят вне закона, и она не сможет участвовать в выборах в парламент", - пояснил Додон. Ранее Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту 35 депутатов от Либеральной, Либерал- демократической партий о внесении в конституцию поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка. Свое решение они мотивировали постановлением КС от 5 декабря 2013 года, в котором говорится, что Декларация о независимости Молдавии, где язык называется румынским. Текст декларации, по мнению судей КС, преобладает над конституцией, в которой язык называют молдавским. После этого, инициатива была передана на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Против планов изменить название языка в конституции также выступили социалисты, Партия коммунистов, а также другие формирования. Спорный вопрос В 1989 году по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Споры вокруг языкового вопроса вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны. Тем временем, в Молдавии ряд исследователей полагает, что молдавский - это вовсе не самостоятельный язык, а диалект современного румынского литературного языка, указывая, что на этом же диалекте говорят и в исторической области Молдова на востоке Румынии. Часть ученых и политиков в Кишиневе не согласна с этим мнением. Они считают, что молдавский язык сформировался в древности, когда существовало Молдавское княжество, Румынию же как государство создали в XIX веке, тогда появился и современный румынский язык. При этом все признают, что между молдавским и румынским фактически не существует разницы.