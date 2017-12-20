Президент Молдавии заявил, что его страна не выживет без стратегического партнерства с РФ

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Молдавия не выживет без стратегического партнерства с Россией, заявил президент республики Игорь Додон, выступая в среду в ходе прямой линии на телевидении.
"Без стратегического партнерства с Россией Молдавия не справится, не выживет. Если у нас не будет хороших отношений с Россией, то Молдавии как государства не будет", - сказал президент. При этом он отметил, что республика должна стараться сохранить хорошие отношения и с Евросоюзом.
Додон считает, что после предстоящих в будущем году парламентских выборов у Молдавии есть шанс "устоять в этой борьбе между Западом и Востоком, сохранить нейтралитет, объединить страну и идти дальше". "Если он будет упущен, то через пять-шесть лет Молдавии просто может и не быть", - предупредил глава государства.
Президент пообещал, что сделает все возможное для скорейшего возвращения в Москву молдавского посла Андрея Негуцы, который был временно отозван для консультаций правительством, которое контролирует правящая проевропейская коалиция.
"Сегодня у меня состоялась встреча с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным. На ней присутствовал и посол Молдавии в России Андрей Негуца. Хочу подчеркнуть, что господин Негуца не был отозван, а приглашен на консультации, он остается послом в Российской Федерации. Мы сделаем все возможное, чтобы он вернулся в Россию и исполнял дальше свои обязанности", - пояснил Додон.
Додон также пообещал организовать массовые протесты, если правящее проевропейское большинство в парламенте попытается внести в конституцию страны поправки о смене государственного языка с молдавского на румынский.
"Если парламентское большинство попытается изменить название языка, мы поднимем молдавский народ на его защиту. Вопрос языка для нас принципиальный", - сказал Додон, напомнив, что по опросам, подавляющее большинство коренного молдавского населения считает своим языком молдавский.
"Я не хочу революцию, я против крови. Мы видим, что происходит в других странах - те, кто приходит к власти на крови, уходят из власти практически всегда тем же образом. Нынешняя власть провоцирует нас на революцию - чтобы мы допустили ошибку. Тогда Партию социалистов (которая поддерживает президента - прим. ТАСС) объявят вне закона, и она не сможет участвовать в выборах в парламент", - пояснил Додон.
Ранее Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту 35 депутатов от Либеральной, Либерал- демократической партий о внесении в конституцию поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка. Свое решение они мотивировали постановлением КС от 5 декабря 2013 года, в котором говорится, что Декларация о независимости Молдавии, где язык называется румынским. Текст декларации, по мнению судей КС, преобладает над конституцией, в которой язык называют молдавским.
После этого, инициатива была передана на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Против планов изменить название языка в конституции также выступили социалисты, Партия коммунистов, а также другие формирования.
В 1989 году по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Споры вокруг языкового вопроса вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.
Тем временем, в Молдавии ряд исследователей полагает, что молдавский - это вовсе не самостоятельный язык, а диалект современного румынского литературного языка, указывая, что на этом же диалекте говорят и в исторической области Молдова на востоке Румынии.
Часть ученых и политиков в Кишиневе не согласна с этим мнением. Они считают, что молдавский язык сформировался в древности, когда существовало Молдавское княжество, Румынию же как государство создали в XIX веке, тогда появился и современный румынский язык. При этом все признают, что между молдавским и румынским фактически не существует разницы.