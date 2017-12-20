СМИ: правительство Швейцарии разморозило счета экс-президента Египта и его соратников

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Швейцарии приняло решение разморозить находящиеся в банках страны счета бывшего президента Египта Хосни Мубарака и отдельных египетских чиновников, входивших в его ближайшее окружение до "революции" 2011 года и смещения экс-главы государства с его поста. Об этом в среду сообщила газета Al Ahram, цитируя заявление швейцарского кабинета.

Федеральный совет [правительство Швейцарии] "разблокирует авуары египетских чиновников в размере 430 млн швейцарских франков, оставшиеся на счетах после событий 2011 года", говорится в заявлении кабинета. Указывается, что подобное решение принято "ввиду прекращения обязательств по сотрудничеству между органами прокуратуры двух стран".

Согласно заявлению правительства Швейцарии, "данное решение вступает в силу незамедлительно". Федеральный совет указал, что разблокированные египетские авуары остаются под контролем властей до окончательного вердикта швейцарского суда о законности получения этих средств их обладателями.

После революционных событий весны 2011 года в Египте Швейцария заблокировала счета многих египетских высших чиновников, а также членов семьи экс-президента Мубарака, на сумму около 700 млн швейцарских франков. Однако в последующие годы "примирительные процессы" между египетскими властями и соратниками бывшего главы государства, а также оправдательные решения египетских судов, вынесенные в отношении отдельных лиц, приближенных к бывшему главе Египта, значительно сократили эту сумму.