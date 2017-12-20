Норвегия договорилась с южнокорейской компанией о приобретении 24 артиллерийских установок

ОСЛО, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Норвегии приобретет в Южной Корее 24 самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder ("Кей-9 Тандер") за 3,2 млрд крон ($384 млн). Как говорится в сообщении, распространенном оборонным ведомством королевства, контракт на поставку 155-миллиметровых САУ был подписан с южнокорейской компанией Hanwha Techwin, специализирующейся на военных разработках.

Вмести с самими САУ норвежская сторона также получит снаряды к ним, машины подвоза боеприпасов, логистическую поддержку и помощь в обучении военнослужащих обращению с новой техникой. Первые "Тандеры" Норвегия получит уже в 2019 году, остальные - в течение 2020 года. Условия контракта предполагают возможность последующего приобретения еще 24 САУ для нужд норвежской армии.

Как заявил глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, обновление артиллерии, стоящей на вооружении норвежских Сухопутных войск назревало уже давно. Американские САУ М109G , которые Норвегия приобрела у ФРГ в 1969 году, устаревают, хотя несколько раз проходили модернизацию. Оборонное ведомство выбирало из нескольких вариантов замены, в том числе немецких САУ Panzerhaubitze 2000 и французских CAESAR. По словам министра, новая техника предназначена преимущественно для артиллерийского батальона бригады "Нур".