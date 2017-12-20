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Алжир осудил запуск с йеменской территории ракеты по столице Саудовской Аравии

Международная панорама
20 декабря, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Глава МИД страны в очередной раз призвал все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на диалоге и примирении

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ТАСС, 20 декабря. Власти Алжира осудили осуществленный во вторник запуск йеменскими мятежниками-хуситами баллистической ракеты по населенным районам столицы Саудовской Аравии - Эр-Рияду. Об этом, как передает информационное агентство Algеrie Presse Service, заявил в среду официальный представитель министерства иностранных дел Алжира Абдельазиз Бенали Шериф.

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"Мы осуждаем осуществленную с йеменской территории атаку баллистической ракетой, нацеленной на Эр-Рияд и его населенные районы, - отметил он. - Мы в очередной раз осуждаем любой акт, способный нести угрозу безопасности Королевства Саудовская Аравия, его народу и подпитать напряженность в регионе".

Дипломат выразил "полную солидарность Алжира с правительством и народом братской Саудовской Аравии". "Мы вновь призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на диалоге и примирении", - подытожил он.

Ранее во вторник саудовские ПВО перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету "Буркан-2", аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. В результате инцидента никто не пострадал.

В заявлении мятежников указывалось, что целью обстрела был королевский дворец Ямама, где в это время проходило расширенное собрание саудовских должностных лиц. "Удар открыл новый, совершенно отличный от прежнего этап противостояния", - подчеркнули хуситы, отметив при этом, что "ни [противоракетный] зонтик США, ни международная защита" не смогут защитить правителей королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За этот же период ранения получили свыше 18,5 тыс. йеменцев.

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