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СМИ: премьер Канады нарушил ряд положений закона во время каникул, но не будет наказан

Международная панорама
20 декабря, 23:29 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 20, декабря. /ТАСС

Речь идет о положениях федерального этического кодекса, запрещающих премьеру использование частного транспорта и получение подарков

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ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо нарушил ряд положений федерального этического кодекса во время рождественских каникул 2016 года, но не понесет за это наказание. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

По его данным, комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Канады Мэри Доусон завершила расследование в отношении премьер-министра страны, поводом к которому послужила информация о том, что во время каникул в прошлое католическое Рождество Трюдо и члены его семьи воспользовались частным вертолетом принца Карима Ага Хана IV - духовного лидера мусульманской общины исмаилитов-низаритов. На этом вертолете они добрались из Нассау (Багамские острова) до принадлежащего принцу острова, расположенного в Карибском море, где и провели каникулы. В поездке премьера также сопровождали несколько членов правящей Либеральной партии со своими супругами. Принц Карим Ага Хан IV - давний друг семьи Трюдо.

В ходе разбирательств выяснилось, что в декабре 2014 года Трюдо с семьей также посещал частный остров Ага-Хана, будучи еще членом парламента от неправящей тогда Либеральной партии.

В расследовании Доусон говорится, что Трюдо нарушил ряд положений федерального этического кодекса. В частности, государственному служащему или членам его семьи запрещается принимать какие-либо подарки, которые можно расценить как попытку влияния на его официальные обязанности. Также госслужащим запрещается пользоваться частными воздушно-транспортными средствами для передвижения. Исключение могут составить только "исключительные обстоятельства, связанные с исполнением обязанностей премьер-министра", и только с разрешения комиссара по вопросам конфликта интересов и этики.

При этом Доусон посчитала, что Трюдо во время каникул не нарушил важной части федерального закона, касающейся обсуждения государственных и партийных дел с частными лицами. В связи с этим премьер не понесет наказание. Каким именно образом мог бы быть наказан глава канадского правительства, не сообщается.

Реакция премьера

Трюдо в среду заявил журналистам, что сожалеет о том, что не принял должных мер по избежанию возможного конфликта интересов в ходе своих рождественских каникул. "Мне очень жаль. В будущем я буду детально обсуждать все мои каникулы с комиссаром [по вопросам конфликта интересов и этики]", - сказал он. Глава правительства добавил, что проведенное Доусон расследование показывает работу демократических институтов, которым продолжают доверять канадцы.

Комиссар по вопросам конфликта интересов и этики - это независимый чиновник канадского парламента, который следит за предотвращением конфликтов между общественными обязанностями и частными интересами избранных и назначенных чиновников, являющихся членами парламента.

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