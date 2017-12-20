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Reuters: замглавы ФБР разрешено дать показания комитетам Конгресса о скандале с Клинтон

Международная панорама
20 декабря, 23:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, декабря. /ТАСС

При этом Эндрю Маккейбу не разрешено отвечать на вопросы, касающиеся расследования по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в президентские выборы в США

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НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции США Джефф Сешнс разрешил заместителю директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейбу 21 декабря дать показания двум комитетам нижней палаты Конгресса о расследовании, которое проводилось в прошлом году в отношении кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон. Об этом со ссылкой на письмо Сешнса сообщило в среду агентство Reuters.

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Согласно его информации, совместные слушания комитетов пройдут за закрытыми дверьми и будут стенографироваться. Маккейбу не разрешено отвечать на вопросы, касающиеся расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.

Министр юстиции удовлетворил просьбу председателей юридического комитета и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Боба Гудлатта (от штата Вирджиния) и Трея Гауди (от Южной Каролины). Оба республиканца в письме, отправленном во вторник, просили главу минюста разрешить Маккейбу и двум его подчиненным дать показания членам этих комитетов 21 декабря. Конгрессмены напомнили Сешнсу, что в октябре они начали "расследование [обоснованности] решений, принятых минюстом и [подчиняющемуся ему] ФБР во время выборов президента в 2016 году". "Недавно поступившая информация указывает на то, что должностные лица министерства и бюро сыграли значительную роль в принятии этих сомнительных решений", - заметили Гудлатт и Гауди.

Федеральное бюро расследований на пике предвыборной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле прошлого года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Хиллари впоследствии утверждала, что благополучный для нее исход расследования, однако, негативно повлиял на настроения избирателей и отчасти предопределил победу республиканца Дональда Трампа. Его однопартийцы обвинили руководство ФБР в стремлении замять скандал из-за предвзятости к Трампу и симпатий к Клинтон.

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Персоны
Коми, Джеймс Сешнс, Джефф Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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