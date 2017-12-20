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Пентагон: США нанесли в 2017 году в Йемене более 120 ударов с воздуха по террористам

Международная панорама
20 декабря, 23:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

Отмечается, что упомянутые операции были направлены на уничтожение "ключевых главарей" йеменских ответвлений террористических организаций

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ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США провели в уходящем году в Йемене множество наземных операций против боевиков-исламистов, а также нанесли по ним "более 120 ударов с воздуха". Такие данные приводятся в сообщении для печати, которое распространило в среду Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

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По свидетельству СЕНТКОМ, упомянутые операции были направлены на уничтожение "ключевых главарей" йеменских ответвлений террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ), которые запрещены в России. Кроме того, действия Пентагона были нацелены на лишение экстремистов возможности использовать "неконтролируемые территории в Йемене" для вербовки единомышленников и их подготовки и планирования вылазок за пределами Аравийского полуострова, отметило СЕНТКОМ. При этом оно называет группировку "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) одной из наиболее боеспособных, в том числе в плане осуществления "нападений в Америке", и указывает, что йеменское ответвление ИГ "вдвое увеличилось в размере за этот год".

Как подчеркнул официальный представитель СЕНТКОМ подполковник Эрл Браун, в министерстве обороны США считают, что предпринятые против боевиков в Йемене действия привели к тому, что АКАП, скорее всего, ушла в оборону. Параллельно Пентагон с октября "расширил контртеррористические операции" против йеменского ответвления ИГ, чтобы не допустить заполнения им "вакуума, образовавшегося в результате сокращения влияния АКАП в регионе", добавил Браун.

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