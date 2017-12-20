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СМИ: ливанские силовики задержали 10 террористов, готовивших серию взрывов

Международная панорама
20 декабря, 23:43 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 20, декабря. /ТАСС

Сообщается, что подпольная ячейка была связана с боевиками "Исламского государства"

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БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Ливана ликвидировали подпольную ячейку, связанную с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в среду телеканал Al Mayadeen.

По его информации, в ходе проведенной операции в районе Эрсаля на сирийско-ливанской границе были задержаны 10 террористов, готовивших серию взрывов и покушений. Среди них Абдель Басит Амун, который причастен к теракту 2 января 2014 года на улице Харет-Хорейк в шиитском пригороде Бейрута. В результате взрыва заминированного автомобиля тогда погибло пять человек и свыше 70 получили ранения.

Террористы готовили новые нападения. По сведениям телеканала Al Mayadeen, боевики вели наблюдение за постами Временных сил ООН на юге Ливана и зданиями, в которых размещены штабные офисы шиитской партии "Хезболлах". Бойцы ее вооруженной милиции воюют на стороне правительственной армии в Сирии.

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Борьба с "Исламским государством"
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