Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: французская радиостанция NRJ оштрафована на €1 млн за принижение образа женщин

Международная панорама
20 декабря, 23:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, декабря. /ТАСС

Руководство радиостанции подаст апелляцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) оштрафовал в среду популярную УКВ-радиостанцию NRJ на €1 млн за принижение образа женщин. Об этом сообщило агентство AFP.

Наказанию одна из старейших частных радиостанций Франции подверглась в связи с тем, что ее ведущий, широко известный в стране радиожурналист Себастьян Коэ, неоднократно выступал "с оскорблениями в адрес женщин и заявлениями, принижающими их образ и достоинство". Контрольная инстанция французских СМИ с ноября 2016 предупреждала руководство станции, что за подобные нарушения законов и правил в ее отношении могут быть приняты санкции.

В частности, 30 сентября этого года Коэ, в ходе передачи по телефону разыграл не известную ему женщину, позволив себе целый ряд грубых оскорблений в ее адрес. Теперь руководство радиостанции, держащей первое место по популярности во Франции в категории музыкально- развлекательных, заявило, что подаст апелляцию на данное решение в Государственный совет. Размер штрафа оно считает "абсолютно не соответствующим инциденту".

Наказан государственный телеканал

Также в среду Высший совет по аудиовизуальным средствам выступил с предупреждением в адрес государственного холдинга France Tlvision, указав ему на недостаточную защиту прав женщин. Это было связано с тем, что ведущая одной из популярных вечерних дискуссионных передач государственного телеканала "France-2", Кристин Аньо, оскорбительно и высокомерно вела себя по отношению к приглашенной на эфир писательнице и общественному деятелю Сандрин Руссо.

Та пришла на передачу, чтобы представить книгу, рассказывающую о грубых домогательствах со стороны одного из бывших депутатов Национального собрания от партии "Европа- Экология-"Зеленые". В результате нападок со стороны ведущей Руссо, в прошлом занимавшая пост в правительстве Франции, была вынуждена в слезах покинуть студию.

Администрации телеканала удалось уговорить автора вернуться и продолжить участие в передаче, при этом кадры инцидента были почти полностью вырезаны. Было лишь быстро показано заплаканное лицо писательницы и приведены некоторые реплики ведущей.

Инцидент быстро стал достоянием французских СМИ и был описан в многочисленных публикациях. В решении контрольной инстанции холдингу было указано и на сделанный "обманывающий зрителей монтаж" передачи, не отражающий произошедшего в студии.

"Предупреждение" по шкале принудительных мер, имеющихся в распоряжении CSA означает, что в случае повторного нарушения правил со стороны того или иного СМИ в его отношении будут приняты реальные санкции - штраф или введение временного запрета на вещание. Последняя мера может оказаться роковой для СМИ, так как оно понесет гигантские финансовые потери, не имея возможности передавать в эфир рекламу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд
3
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
4
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
5
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
6
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
7
Кадыров пошутил, что его ждет "бессонная ночь" после включения в "список Магнитского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама