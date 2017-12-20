AFP: французская радиостанция NRJ оштрафована на €1 млн за принижение образа женщин

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) оштрафовал в среду популярную УКВ-радиостанцию NRJ на €1 млн за принижение образа женщин. Об этом сообщило агентство AFP.

Наказанию одна из старейших частных радиостанций Франции подверглась в связи с тем, что ее ведущий, широко известный в стране радиожурналист Себастьян Коэ, неоднократно выступал "с оскорблениями в адрес женщин и заявлениями, принижающими их образ и достоинство". Контрольная инстанция французских СМИ с ноября 2016 предупреждала руководство станции, что за подобные нарушения законов и правил в ее отношении могут быть приняты санкции.

В частности, 30 сентября этого года Коэ, в ходе передачи по телефону разыграл не известную ему женщину, позволив себе целый ряд грубых оскорблений в ее адрес. Теперь руководство радиостанции, держащей первое место по популярности во Франции в категории музыкально- развлекательных, заявило, что подаст апелляцию на данное решение в Государственный совет. Размер штрафа оно считает "абсолютно не соответствующим инциденту".

Наказан государственный телеканал

Также в среду Высший совет по аудиовизуальным средствам выступил с предупреждением в адрес государственного холдинга France Tlvision, указав ему на недостаточную защиту прав женщин. Это было связано с тем, что ведущая одной из популярных вечерних дискуссионных передач государственного телеканала "France-2", Кристин Аньо, оскорбительно и высокомерно вела себя по отношению к приглашенной на эфир писательнице и общественному деятелю Сандрин Руссо.

Та пришла на передачу, чтобы представить книгу, рассказывающую о грубых домогательствах со стороны одного из бывших депутатов Национального собрания от партии "Европа- Экология-"Зеленые". В результате нападок со стороны ведущей Руссо, в прошлом занимавшая пост в правительстве Франции, была вынуждена в слезах покинуть студию.

Администрации телеканала удалось уговорить автора вернуться и продолжить участие в передаче, при этом кадры инцидента были почти полностью вырезаны. Было лишь быстро показано заплаканное лицо писательницы и приведены некоторые реплики ведущей.

Инцидент быстро стал достоянием французских СМИ и был описан в многочисленных публикациях. В решении контрольной инстанции холдингу было указано и на сделанный "обманывающий зрителей монтаж" передачи, не отражающий произошедшего в студии.

"Предупреждение" по шкале принудительных мер, имеющихся в распоряжении CSA означает, что в случае повторного нарушения правил со стороны того или иного СМИ в его отношении будут приняты реальные санкции - штраф или введение временного запрета на вещание. Последняя мера может оказаться роковой для СМИ, так как оно понесет гигантские финансовые потери, не имея возможности передавать в эфир рекламу.