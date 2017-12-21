AP: США предостерегли 180 стран от голосования против своего решения по Иерусалиму в ООН

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в среду разослала дипломатам более 180 государств письма, в которых предупредила, что администрация президента Дональда Трампа не оставит без внимания то, как они проголосуют по резолюции Генассамблеи (ГА) ООН, осуждающей решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Его журналисты ознакомились с текстом послания. В нем отмечается, что Вашингтон "всего лишь просит принять во внимание давнюю дружбу и партнерские отношения, а также поддержку, которую мы оказывали, и с уважением отнестись к нашему решению относительно своего посольства". "Президент будет внимательно следить за голосованием и запросил, чтобы я сообщила ему, какие страны проголосуют против нас", - добавила Хейли. "Мы примем к сведению каждый голос по этому вопросу", - подчеркнула постпред.

Во вторник Хейли также написала в Twitter: "В ООН нас всегда просят делать больше и давать больше. Так что, когда мы по воле американского народа принимаем решение о том, где разместить наше посольство, мы не ожидаем нападок со стороны тех, кому помогали". Американский дипломат констатировала, что США намерены составить некие списки стран на основе того, как она проголосуют по резолюции.

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4 — Nikki Haley (@nikkihaley) 19 December 2017

Трамп в среду во время заседания своего кабинета в Белом доме заявил о готовности прекратить оказывать помощь государствам, которые проголосуют в поддержку резолюции. Он отметил, что эти страны "получают сотни миллионов долларов" и при этом, голосуют против США. Американский лидер отметил, что Вашингтон может сэкономить значительные средства, прекратив поддержку данных государств.

В понедельник арабские страны запросили созыв чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой, как ожидается, будет рассмотрена резолюция по Иерусалиму, отклоненная ранее Советом Безопасности из-за вето США. Как сообщил ранее журналистам постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур, документ будет скорректирован под Генассамблею.