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МИД Канады пообещал Киеву $6 млн помощи накануне визита главы ведомства на Украину

Международная панорама
20 декабря, 23:59 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 20, декабря. /ТАСС

Отмечается, что указанные средства будут направлены на гуманитарные нужды людей, пострадавших от конфликта на востоке страны

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ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Канада выделит Украине дополнительно 7,75 млн канадских долларов ($6 млн) на гуманитарные нужды. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, выпущенном накануне официального визита главы ведомства Христи Фриланд в Киев.

"Для удовлетворения первоочередных нужд людей, пострадавших в конфликте на востоке Украины, министр [Фриланд] сегодня объявила о выделении 7,75 млн канадских долларов на оказание гуманитарной помощи в 2017-2018 годах", - отмечается в документе. Указанные средства будут направлены в международные фонды, работающие в этой стране.

Фриланд посетит Киев с 21 по 22 декабря. Во время визита у нее запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД страны Павлом Климкиным.

С 2014 года Канада выделила Украине более 27 млн канадских долларов ($21 млн) на гуманитарные нужды.

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Персоны
Климкин, Павел Анатольевич Порошенко, Петр Алексеевич Гройсман, Владимир Борисович
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