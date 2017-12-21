Международный трибунал по бывшей Югославии завершает свою работу

ГААГА, 21 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония по случаю завершения работы Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) пройдет в четверг в Гааге. В мероприятии примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, король Нидерландов Виллем-Александер, председатель МТБЮ Кармел Агиус, сотрудники голландского правительства и дипломатического корпуса, бывшие и действующие судьи, представители научных кругов и гражданского сообщества.

24 года и 161 человек

За время своей работы, то есть почти за четверть века, инстанция провела судебные процессы по делу 161 человека. Под трибунал попало практически все гражданское и военное руководство Сербии, Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и Республики Сербская Краина в Хорватии, включая экс-президентов, членов правительства, начальников генштаба, высших военачальников, руководителей силовых ведомств и спецслужб. В общей сложности 90 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения за геноцид, преступления против человечности, нарушение законов и обычаев войны, а также серьезные нарушения Женевских конвенций.

Ранее в декабре в своем выступлении перед Советом Безопасности ООН Агиус подчеркнул, что "миссия выполнена" и после более 24 лет своей работы трибунал завершил всю юридическую работу. По его убеждению, создание МТБЮ стало "поворотным моментом для всего мирового сообщества". Международное уголовное правосудие, подчеркнул Агиус, всегда будет дорогостоящим, занимать долгое время и выглядеть тяжеловесно, однако "за альтернативу, когда никто не будет ничего делать и будет открыта дорога для безнаказанности, придется заплатить гораздо большую цену".

Самый громкий процесс

Самое громкое дело трибунала связано с бывшим президентом Союзной Республики Югославия Слободаном Милошевичем (1997-2000). Он был выдан МТБЮ в 2001 году, в его отношении были выдвинуты обвинения в преследованиях косовских албанцев в период с 1 января по 22 мая 1999 года "по политическим, расовым и религиозным соображениям". Позднее трибунал добавил еще два обвинения. Одно из них касалось причастности Милошевича к массовым этническим чисткам, убийствам, преследованиям хорватов и другого несербского населения на территории Хорватии в период с 1 августа 1991 года по июнь 1992 года, второе касалось его роли в геноциде во время боснийского вооруженного конфликта в 1992-1995 годах.

В ходе слушаний экс-президент заявил, что не признает полномочий трибунала, отказался от адвокатов и самостоятельно вел защиту. В своей речи 13 февраля 2002 года он опроверг все обвинения и заявил о несоответствии судебного процесса ряду международных правовых норм, а также о том, что подлинной причиной агрессии НАТО являлось создание прецедента для использования силы вопреки Уставу ООН и без одобрения Совета Безопасности ООН.

Судебный процесс против Милошевича был прекращен в связи с его смертью 11 марта 2006 года. По версии МТБЮ, он скончался от инфаркта миокарда. Однако при этом некоторые эксперты утверждают, что во время нахождения в центре содержания обвиняемых экс-президенту не оказывалась необходимая помощь и что трибунал фактически убил Милошевича, не позволив ему получить должное лечение в стационаре.

Скончались в центре содержания обвиняемых до вынесения приговора еще шесть человек. 10 обвиняемых скончались до того, как были переданы трибуналу.

Выпил яд и поставил точку

Известны МТБЮ и случаи самоубийств. Так, Милан Бабич, первый президент Республики Сербская Краина (1991-1992), в 2004 году был приговорен к 13 годам лишения свободы за организацию выдворения несербского населения с территории республики. В 2006 году он совершил самоубийство. При этом в трибунале так и не смогли объяснить, как Бабичу удалось повеситься в камере с круглосуточным видеонаблюдением.

Однако, пожалуй, самое громкое самоубийство произошло менее месяца назад прямо во время последних слушаний в МТБЮ 29 ноября. Услышав решение апелляционной палаты оставить в силе приговор, предусматривавший 20 лет тюремного заключения, бывший генерал хорватской армии Слободан Праляк достал небольшую склянку и выпил ее содержимое. Позднее в тот же день МТБЮ констатировал его смерть, а 1 декабря голландская прокуратура сообщила, что причиной гибели стал цианистый калий. Как экс-генерал смог пронести яд в зал заседаний, остается непонятным.

Самое громкое оправдание

Одним из самых неожиданных стало решение МТБЮ от 31 марта 2016 года, когда был оправдан лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Он обвинялся в преступлениях против человечности и в нарушении законов и обычаев войны в период с 1991 по 1993 год на территории Хорватии, Воеводины (Сербия), Боснии и Герцеговины. Это был 19-й и последний оправдательный приговор, вынесенный МТБЮ.

Примечательно, что в общей сложности Шешель провел в следственном изоляторе 11 с половиной лет. Это абсолютный рекорд трибунала по длительности пребывания в заключении подозреваемого. Также он стал первым обвиняемым в истории МТБЮ, против которого в ходе одного судебного процесса было проведено еще три процесса по обвинению в неуважении к суду (приговоры по ним он отбыл, находясь в заключении в ожидании основного вердикта).

Критика в необъективности

Гаагский трибунал неоднократно подвергался критике за необъективность, в результате чего сербы получали более строгие приговоры, чем хорваты, боснийские мусульмане и косовские албанцы.

Так, пожизненное заключение получили только сербы. В 2016 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона усматривает существенную политизированность в работе МТБЮ и выступает за его скорейшее закрытие. По его словам, есть масса примеров того, как трибунал проявлял предвзятость, выгораживая не сербских по происхождению обвиняемых в военных преступлениях.

Эстафета переходит к МОМУТ

При этом говорить о том, что работа МТБЮ полностью завершена даже на данном этапе нельзя. Однако оставшимися делами будет заниматься уже Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ). Эта структура была создана СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде.

В частности, МОМУТ предстоит рассмотреть апелляцию прокуратуры по делу Шешеля. В предапелляционной стадии находится дело бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, приговоренного к 40 годам тюремного заключения. Эта же инстанция занимается вопросами, связанными с предстоящей апелляцией командующего армией боснийских сербов Ратко Младича на пожизненный приговор. Кроме того, трибунал пересматривает дело двух бывших сотрудников МВД Сербии Йовицы Станишича и Франко Симатовича.