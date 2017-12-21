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Sky: глава секретариата британского кабинета министров подал в отставку

Международная панорама
21 декабря, 0:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, декабря. /ТАСС

Ранее Дамиана Грина обвинили в приставаниях к журналистке и просмотре порнографии на рабочем компьютере

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ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Глава секретариата британского кабинета министров Дамиан Грин подал в отставку на фоне утверждений, что в его рабочем компьютере обнаружены материалы порнографического характера. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

В последнее время в отношении Грина велось расследование по поводу возможного нарушения им министерского кодекса. Так, утверждалось, что в 2015 году он неподобающим образом повел себя с журналисткой газеты The Times Кейт Малтби, что выражалось в "нежелательных ухаживаниях". Обвиняли его и в просмотре порнографии на рабочем компьютере в Палате общин в 2008 году. Все эти утверждения Грин отвергал.

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Грина назначили на должность главы секретариата кабмина 11 июня. Фактически он был заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которой работал в министерстве внутренних дел. Политик в правительстве Мэй ранее также занимал пост министра труда и по делам пенсий.

За последний месяц это уже третья по счету отставка среди высших должностных лиц в кабмине. Ранее в декабре пост председателя Комиссии по социальной мобильности покинул Алан Милберн, обвинив премьер-министра в том, что она не уделяет достаточного внимания социальным проблемам страны. Ровно месяц назад подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства правящей Консервативной партии руководитель группы советников Мэй по политическим вопросам Джордж Фримэн, который заявил, что у тори нет "последовательной экономической программы".

Британский премьер-министр находится под серьезным давлением после неудовлетворительного результата на организованных по ее инициативе досрочных парламентских выборах, которые прошли 8 июня и завершились для Консервативной партии потерей правящего большинства в Палате общин. Ситуация обострилась, когда в ноябре кабинет министров покинули сразу два его члена. Сначала на под предлогом секс-скандала в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, а затем о своем решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател.

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