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ООН: ракетный обстрел Саудовской Аравии мешает урегулированию конфликта в Йемене

Международная панорама
21 декабря, 0:52 UTC+3 ООН ООН 21, декабря. /ТАСС

Во всемирной организации призвали стороны прекратить насилие и пообещали удвоить усилия по возобновлению зашедших в тупик переговоров между йеменским правительством и мятежниками

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ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии мятежниками в Йемене мешает урегулированию конфликта в стране, заявил в среду специальный посланник генерального секретаря Исмаил ульд Шейх Ахмед. Он призвал стороны прекратить насилие и пообещал удвоить усилия по возобновлению зашедших в тупик переговоров между йеменским правительством и мятежниками.

"Специальный посланник осуждает обстрел Эр-Рияда 12 декабря 2017 года с использованием баллистической ракеты. Эта эскалация мешает усилиям по мирному урегулированию в Йемене. Специальный посланник призывает к сдержанности и отказу от любых проявлений насилия, которое может усугубить и без того тяжелую гуманитарную ситуацию и положение в области безопасности в стране", - говорится в сообщении, распространенном канцелярией генсека ООН.

Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил обеспокоенность ростом уровня насилия в Йемене, а также нарушениями международного гуманитарного права в ходе конфликта. При этом он приветствовал решение коалиции во главе с Саудовской Аравией, осуществляющей бомбардировки Йемена, прекратить блокаду страны. Спецпосланник ООН подчеркнул, что у кризиса нет военного решения, а также "подтвердил свое серьезное намерение удвоить усилия" и провести консультации со всеми сторонами для подготовки к возобновлению политического процесса.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года были убиты более 10 тысяч мирных жителей. По оценкам ООН, свыше 21 млн жителей страны - более 70% ее населения - нуждаются в гуманитарной помощи.

19 декабря саудовские ПВО перехватили на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету "Буркан-2", аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. В результате инцидента никто не пострадал. На следующий день в результате авиаудара аравийской коалиции в йеменской провинции Саада погибли 12 человек, сообщил телеканал Al Mayadeen.

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