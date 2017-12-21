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В США американец приговорен к 15 годам тюрьмы за поддержку ИГ и планирование терактов

Международная панорама
21 декабря, 1:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, декабря. /ТАСС

Николас Ровински признал вину в суде в прошлом году. На судебном заседании в Бостоне 20 декабря он раскаялся в своих поступках

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НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Житель штата Род-Айленд, признавший ранее вину в поддержке экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировании терактов на территории США, приговорен в среду к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Николасу Ровински инкриминировался сговор с целью оказания материальной помощи иностранной террористической организации и подготовка актов терроризма на территории США. Он признал вину в суде в прошлом году. Выступая в среду на судебном заседании в Бостоне, Ровински раскаялся в своих поступках.

Ровински являлся сообщником жителя штата Массачусетс Дэвида Райта, который был в минувший вторник приговорен к 28 годам тюрьмы. По данным следствия, Райт, его дядя Усама Абдулла Рахим и Ровински, в частности, собирались "убить и обезглавить" консервативную активистку Памелу Геллер, которая в мае 2015 года принимала участие в организации конференции в штате Техас, где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. В итоге эта атака не была совершена.

Другими возможными жертвами мужчин являлись полицейские из штата Массачусетс, на которых также планировалось нападение. Как указывали в прокуратуре, в этих целях заговорщики провели несколько встреч и приступили к непосредственной подготовке терактов, ни один из которых не был осуществлен.

Рахим находился под круглосуточным наблюдением ФБР. Он был застрелен в июне 2015 года стражами порядка в Бостоне после того, как достал нож и начал агрессивно себя вести, игнорируя призывы бросить оружие.

Впоследствии были арестованы Райт и Ровински. Последний заключил сделку со следствием и дал показания против Райта. В обмен на это прокуратура согласилась требовать для подсудимого 15 лет тюрьмы. Это минимально возможное наказание по предъявленным ему обвинениям.

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