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Лидеры США и Саудовской Аравии обсудили сдерживание Ирана и кризис в Йемене

Международная панорама
21 декабря, 1:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, декабря. /ТАСС

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проинформировал Дональда Трампа о текущей ситуации, а также рассказал ему о планах Саудовской Аравии по облегчению гуманитарного кризиса в Йемене

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ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду по телефону обсудили попытку ракетного обстрела официальной резиденции монарха в Эр-Рияде, а также противодействие Ирану. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В сообщении указывается, что атака проводилась при поддержке "иранского Корпуса "стражей исламской революции". Глава королевства "проинформировал президента Трампа о текущей ситуации, а также рассказал ему о планах Саудовской Аравии по облегчению гуманитарного кризиса в Йемене".

"Лидеры обсудили важность взаимодействия с ООН для привлечения Ирана к ответственности за его повторяющиеся нарушения международных норм. Они признали важность активизации политического процесса для прекращения войны в Йемене", - резюмировали в Белом доме.

Ранее во вторник саудовская система ПВО перехватила на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету "Буркан-2", аналогичную той, что была сбита вблизи столицы 4 ноября. В результате инцидента никто не пострадал.

В заявлении мятежников указывается, что целью обстрела был королевский дворец Ямама, где в это время проходило расширенное собрание саудовских должностных лиц. "Удар открыл новый, совершенно отличный от прежнего этап противостояния", - подчеркнули хуситы, отметив при этом, что "ни [противоракетный] зонтик США, ни международная защита" не смогут защитить правителей королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За этот же период ранения получили свыше 18,5 тыс. йеменцев.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
США Иран Йемен Саудовская Аравия
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