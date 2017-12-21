Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР

Международная панорама
21 декабря, 1:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, декабря. /ТАСС

По информации газеты, Белый дом рассматривает вариант уничтожения стартовой площадки до проведения очередных ракетных испытаний Пхеньяна

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Susan Walsh

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрабатывают план нанесения удара по КНДР с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

По ее данным, Белый дом в последние месяцы значительно усилил подготовку к военному решению ядерной проблемы Корейского полуострова на фоне опасений, что дипломатия не приносит желаемого результата. Одним из вариантов силового сценария, как отмечает издание, является уничтожение стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетное испытание, склады с оружием также могут стать приоритетной целью. "Пентагон пытается найти варианты, которые позволили бы ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим", - сказал один из бывших сотрудников американских органов безопасности.

Новый виток напряженности вокруг КНДР начался утром 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый за 75 дней ракетный запуск. По данным северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд
3
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
4
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
5
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
6
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
7
Кадыров пошутил, что его ждет "бессонная ночь" после включения в "список Магнитского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама