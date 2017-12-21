Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрабатывают план нанесения удара по КНДР с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, Белый дом в последние месяцы значительно усилил подготовку к военному решению ядерной проблемы Корейского полуострова на фоне опасений, что дипломатия не приносит желаемого результата. Одним из вариантов силового сценария, как отмечает издание, является уничтожение стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетное испытание, склады с оружием также могут стать приоритетной целью. "Пентагон пытается найти варианты, которые позволили бы ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим", - сказал один из бывших сотрудников американских органов безопасности.

Новый виток напряженности вокруг КНДР начался утром 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый за 75 дней ракетный запуск. По данным северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.