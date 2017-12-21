WP: США одобрили первые поставки летального оружия Украине

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые поставки летального оружия Киеву. Эту информацию подтвердили газете The Washington Post осведомленные источники в американском правительстве.

По их сведениям, "Госдепартамент ранее в этом месяце одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт" крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 млн. Издание поясняет, что поставки этого вида вооружений "позволят устранить определенную уязвимость украинских сил, сражающихся с поддерживаемыми Россией сепаратистами" в двух восточных республиках. Источники газеты обращают внимание на то, что разрешения на экспорт более тяжелых вооружений, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, власти США не дали.

"Я рад, что администрация одобрила продажу оборонительного летального оружия Украине. Это решение было поддержано Конгрессом в законе, принятом три года назад, и отражает нашу приверженность Украине перед лицом агрессии со стороны России", - приводит автор материала слова сенатора Боба Коркера (республиканец от штата Теннеси).

Как отмечает еще один источник газеты в администрации, Трамп лично одобрил решение выдать лицензию на продажу после того, как ему было представлено письменное решение министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона. В то время как формального запрета на продажу такого вида оружия не было, решение обсуждалось внутри администрации как снятие негласных рестрикций администрации Барака Обамы, пояснил источник.

Позднее в среду сотрудник Госдепартамента высокого ранга на брифинге для журналистов заявил, что правительство Соединенных Штатов "напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине". В Белом доме пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС на этот счет.