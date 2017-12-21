ЮНИСЕФ назвал Донбасс одним из самых заминированных регионов мира

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Восточная Украина превратилась в один из самых заминированных регионов мира, где неразорвавшиеся боеприпасы представляют опасность для 220 тыс. детей. Об этом заявил в среду Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Он призвал стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позволить начать разминирование и восстановление пострадавших от конфликта районов.

"Восточная Украина стала одним из самых заминированных мест на свете, что подвергает угрозе 220 тыс. детей, которые проживают, играют и ходят в школу в районах, засоренных минами, неразорвавшимися боеприпасами и другими смертоносными пережитками войны", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ. В нем приводятся высказывания представителя фонда на Украине Джованны Барберис, которая потребовала от участников боевых действий "немедленно прекратить использование этого изуверского оружия, которым завалены жилые районы, что подвергает детей постоянной опасности быть убитыми и покалеченными".

По данным Детского фонда ООН, с января по ноябрь каждую неделю вдоль линии соприкосновения, разделяющей подконтрольные Киеву и ополченцам районы Донбасса, погибал ребенок. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы на протяжении этого периода были основной причиной смерти и ранения детей, при этом многие из выживших остались инвалидами на всю жизнь.

"Мины и другое оружие взрывного действия также представляют риски для жизненно важной инфраструктуры, в том числе систем водо- и электроснабжения, а также предприятий газовой отрасли. Ранее в этом месяце неразорвавшийся снаряд был обнаружен на Донецкой фильтровальной станции, которая обслуживает почти 350 тыс. человек. В этом году саперы вызывались на станцию 13 раз", - отметили в ЮНИСЕФ.

С 2015 года фонд проводит в Донбассе обучающие семинары для детей, на которых рассказывает об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. За все время существования программы в ней приняли участие более 500 тыс. мальчиков и девочек, кроме того, 270 тыс. детей была оказана психологическая помощь. В то же время в ЮНИСЕФ посетовали на проблемы с финансированием: в 2017 году на эти цели было выделено менее 30% запрошенных средств.