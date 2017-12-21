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Солдат КНДР перебежал в Южную Корею по сухопутной границе

Международная панорама
21 декабря, 4:47 дата обновления: 21 декабря, 6:28 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 21, декабря. /ТАСС

Военнослужащий, воспользовавшийся густым туманом, вышел к южнокорейскому посту, где был задержан

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СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Солдат армии КНДР перешел в четверг на южнокорейскую сторону границы. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.

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"Сегодня утром северокорейский солдат перебежал на южную сторону демилитаризованной зоны в ее западном секторе", - отмечается в сообщении. Военнослужащий, воспользовавшийся густым туманом, вышел к южнокорейскому посту, где был задержан. В настоящее время "соответствующие органы" выясняют его намерения.

Отмечается, что южнокорейские военнослужащие произвели около 20 предупредительных выстрелов в сторону КНДР. В КНШ сообщили, что военнослужащие Корейской народной армии в поисках перебежчика подошли близко к южнокорейским позициям, после чего был открыт предупредительный огонь. Со стороны КНДР позднее также были слышны звуки выстрелов.

Это уже четвертый случай побега северокорейских военных на Юг в текущем году. В последний раз это произошло в ноябре, когда солдат Корейской народной армии перебежал в Южную Корею в пункте Пханмунджом, получив при этом пять пулевых ранений.

Демилитаризованная зона, протянувшаяся по 38-й параллели, разделяет Корейский полуостров на две части. Она представляет собой заминированную полосу шириной 4 км, огороженную колючей проволокой.
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