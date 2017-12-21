США и Южная Корея могут перенести военные маневры Key Resolve на апрель

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Совместные военные маневры Республики Корея и США Key Resolve и Foal Eagle могут быть перенесены с марта на апрель будущего года. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Сеуле представитель южнокорейского Комитета начальников штабов.

"Если таковое решение будет принято, учения будут перенесены на апрель", - подчеркнул военный. Он напомнил, что ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил американской стороне предложение о переносе сроков проведения маневров ради стабильности в регионе и успешного проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.

Представитель КНШ отметил, что данное решение во многом будет зависеть от действий КНДР. Он призвал Пхеньян воздержаться от провокационных действий во время зимней Олимпиады, которая пройдет в уезде Пхёнчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

Обычно ежегодные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабные учения Key Resolve проходят в феврале-марте, что совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые на Юге и в США в свою очередь считают провокациями. В этой связи в Сеуле обеспокоены, что Север в ответ на учения может пойти на шаги, которые создадут негативный фон во время зимних Игр.