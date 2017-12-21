Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США и Южная Корея могут перенести военные маневры Key Resolve на апрель

Международная панорама
21 декабря, 6:17 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 21, декабря. /ТАСС

Представитель южнокорейского Комитета начальников штабов отметил, что данное решение во многом будет зависеть от действий КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Совместные военные маневры Республики Корея и США Key Resolve и Foal Eagle могут быть перенесены с марта на апрель будущего года. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Сеуле представитель южнокорейского Комитета начальников штабов.

Смотрите также

Трамп: США предпримут все необходимое для денуклеаризации Корейского полуострова

КНДР впервые выступила в СБ ООН по теме Корейского полуострова

Путин и Трамп обсудили урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова

"Если таковое решение будет принято, учения будут перенесены на апрель", - подчеркнул военный. Он напомнил, что ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил американской стороне предложение о переносе сроков проведения маневров ради стабильности в регионе и успешного проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.

Представитель КНШ отметил, что данное решение во многом будет зависеть от действий КНДР. Он призвал Пхеньян воздержаться от провокационных действий во время зимней Олимпиады, которая пройдет в уезде Пхёнчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

Обычно ежегодные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабные учения Key Resolve проходят в феврале-марте, что совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые на Юге и в США в свою очередь считают провокациями. В этой связи в Сеуле обеспокоены, что Север в ответ на учения может пойти на шаги, которые создадут негативный фон во время зимних Игр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone
3
Суд Лондона арестовал активы Коломойского на $2,5 млрд
4
Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР
5
В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин
6
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
7
Парадная форма российских атлетов на Играх-2018 направлена на утверждение в МОК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама