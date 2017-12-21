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Fox: в Конгрессе США намерены вызвать для дачи показаний ряд сотрудников ФБР и минюста

Международная панорама
21 декабря, 7:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, декабря. /ТАСС

Законодателей интересуют подробности, касающиеся информации, содержавшейся в так называемом досье на президента США Дональда Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится вызвать повесткой на следующей неделе для дачи показаний ряд высокопоставленных сотрудников ФБР и минюста. Законодателей интересуют подробности, касающиеся информации, содержавшейся в так называемом досье на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания Fox News.

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По ее данным, поводом для такого шага послужили состоявшиеся во вторник в Конгрессе слушания с участием заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Как отмечает Fox News, его показания частично противоречили заявлениям, которые дали под присягой другие свидетели, опрошенные в рамках расследования предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями РФ.

Маккейб заявил конгрессменам, что ФБР усердно работало с тем, чтобы подтвердить достоверность данных, содержавшихся в так называемом досье на Трампа. Этот документ, подготовленный по заказу демократов вашингтонской фирмой Fusion GPS якобы содержал компромат на президента, в частности, утверждения о его связях с Россией.

Между тем, отвечая на вопрос одного из законодателей, какую именно информацию из досье ведомству удалось подтвердить, Маккейб назвал лишь тот факт, что бывший советник Трампа Картер Пейдж ездил в Москву. Как отмечает Fox News, Маккейб на слушаниях даже не смог сказать, подтвердило ли ФБР информацию о встречах, которые, согласно досье, провел Пейдж в столице РФ.

В связи с этим спецкомитет намерен вызвать повесткой для дачи показаний ряд чиновников ФБР и минюста для дальнейших разъяснений, передает телеканал. По его данным, в этот список могут войти главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер, а также Брюс Ор, занимавший ранее пост одного из помощников замгенпрокурора США Рода Розенстайна.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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