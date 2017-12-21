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СМИ: Конгресс США пока не может договориться о финансировании правительства

Международная панорама
21 декабря, 8:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, декабря. /ТАСС

На данный момент госучреждения работают на основании резолюции, принятой Конгрессом в начале месяца, но срок ее действия истекает 22 декабря

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ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Республиканцам в Палате представителей Конгресса США пока так и не удалось договорится об очередном временном продлении финансирования федерального правительства в условиях пока так и не принятого бюджета на 2018 год. Об этом сообщила в среду газета The Hill.

По ее данным, еще днем стало ясно, что руководству Республиканской партии в палате не удастся заручиться достаточной поддержкой для принятия проекта новой временной резолюции. "Я не думаю, что тот вариант, который они готовят, может набрать 218 голосов. Этого и близко нет", - заявил журналистам конгрессмен Джим Джордан, республиканец от штата Огайо. Такого же мнения придерживается и его коллега-однопартиец от штата Техас Пит Сешнс, по словам которого сейчас "никакого конкретного направления нет".

На данный момент госучреждения работают на основании резолюции, принятой Конгрессом в начале месяца, но срок ее действия истекает 22 декабря. Если ее не продлить - у госучреждений не будет средств для продолжения работы. Республиканцы контролируют большинство мест в нижней палате, согласие демократов им не требуется. Однако сами члены правящей партии сейчас не могут достичь согласия.

Ряд членов палаты требует привязать к резолюции законопроект о военных ассигнованиях на весь 2018 год. Кроме того, некоторые конгрессмены хотят добиться временного продления финансирования программы по проведению американскими спецслужбами слежки за рубежом, которая подразумевает получение властями США ордера на доступ к информации, собранной об американцах. Споры возникли и вокруг оказания помощи районам, пострадавшим в этому году от ураганов - консерваторы среди республиканцев считают предложенную сумму в $81 млрд слишком завышенной.

Даже если в итоге Палата представителей примет временную резолюцию, после этого ее еще должен поддержать Сенат. Изначально планировалось, что Конгресс уйдет на предновогодние каникулы с 15 ноября, но законодатели задержались в Вашингтоне из-за законопроекта о налоговой реформе. Теперь же им нужно не допустить прекращения работы правительства.

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