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Спецпосланник генсека ООН примет участие в переговорах по Сирии в Астане

Международная панорама
21 декабря, 8:41 дата обновления: 21 декабря, 8:54 UTC+3

Об этом сообщили в МИД Казахстана

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АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 22 декабря примет участие в восьмой международной встрече по Сирии в Астане. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Стаффан Де Мистура прибудет в Астану завтра (22 декабря - прим. ТАСС) утром. Сегодня у него запланированы встречи в Москве", - сказал Жайнаков.

Примут участие в переговорах в казахстанской столице, как сообщили в МИД страны, и представители вооруженной сирийской оппозиции. "Все делегации участников переговоров прибыли в Астану. В делегации сирийской оппозиции более 20 человек. Все они прибыли", - добавил Жайнаков.

Восьмой раунд переговоров по Сирии начался в четверг в столице Казахстана. В повестке встречи значится принятие положения о рабочей группе по обмену задержанных лиц, тел погибших между сторонами конфликта. Планируется утверждение заявления о гуманитарном разминировании, включая объекты ЮНЕСКО в Сирии.

Страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция, - как ожидается, рассмотрят и инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога.

Пленарное заседание на переговорах в Астане пройдет 22 декабря.

 

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

Восьмой раунд переговоров по Сирии начинается в Астане

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