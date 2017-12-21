Спецпосланник генсека ООН примет участие в переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 22 декабря примет участие в восьмой международной встрече по Сирии в Астане. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Стаффан Де Мистура прибудет в Астану завтра (22 декабря - прим. ТАСС) утром. Сегодня у него запланированы встречи в Москве", - сказал Жайнаков.

Примут участие в переговорах в казахстанской столице, как сообщили в МИД страны, и представители вооруженной сирийской оппозиции. "Все делегации участников переговоров прибыли в Астану. В делегации сирийской оппозиции более 20 человек. Все они прибыли", - добавил Жайнаков.

Восьмой раунд переговоров по Сирии начался в четверг в столице Казахстана. В повестке встречи значится принятие положения о рабочей группе по обмену задержанных лиц, тел погибших между сторонами конфликта. Планируется утверждение заявления о гуманитарном разминировании, включая объекты ЮНЕСКО в Сирии.

Страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция, - как ожидается, рассмотрят и инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога.

Пленарное заседание на переговорах в Астане пройдет 22 декабря.