Киев оборудовал все пункты пропуска на границе с РФ системами снятия биометрических данных

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Система биометрического контроля установлена на всех 157 пунктах пропуска на украинско-российской границе. Об этом в субботу заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами, полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией, то есть вся граница с Российской Федерацией контролируется, уже будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Шкиряка, в настоящий момент 126 из этих пунктов уже подключены к базам Интерпола. "Я думаю, что до конца года, надеюсь в начале следующего [года] будут оборудованы этими системами и подключены к базам Интерпола все другие пункты", - отметил он.

Ранее, 21 декабря, секретарь Совета национальной безопасной и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что система сбора биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев, у въезжающих иностранцев на Украине будет внедрена прежде всего на границе с Россией. Он подчеркнул, что при пересечении украинской границы "никаких исключений для российских граждан не будет". Кроме въезда по биометрическим паспортам, с граждан России "будут снимать все пальцы, все будут проходить детальный контроль".

При этом секретарь СНБО указал, что россияне будут проходить и первую, и некую вторую линию контроля. Как уточнил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, с 1 января 2018 года система биометрического контроля заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе.

Президент Украины Петр Порошенко 1 сентября 2017 года ввел в действие решение СНБО, которым на Украине с 1 января 2018 года вводится биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. К этому времени должна начать действовать "национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда - выезда". Данное решение стало своеобразным компромиссным результатом активно обсуждавшейся в Киеве идеи о введении визового режима с Россией.