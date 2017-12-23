Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киев оборудовал все пункты пропуска на границе с РФ системами снятия биометрических данных

Международная панорама
23 декабря, 12:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, декабря. /ТАСС

По словам советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, в настоящий момент 126 из 157 пунктов уже подключены к базам Интерпола

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Система биометрического контроля установлена на всех 157 пунктах пропуска на украинско-российской границе. Об этом в субботу заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами, полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией, то есть вся граница с Российской Федерацией контролируется, уже будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Шкиряка, в настоящий момент 126 из этих пунктов уже подключены к базам Интерпола. "Я думаю, что до конца года, надеюсь в начале следующего [года] будут оборудованы этими системами и подключены к базам Интерпола все другие пункты", - отметил он.

Ранее, 21 декабря, секретарь Совета национальной безопасной и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что система сбора биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев, у въезжающих иностранцев на Украине будет внедрена прежде всего на границе с Россией. Он подчеркнул, что при пересечении украинской границы "никаких исключений для российских граждан не будет". Кроме въезда по биометрическим паспортам, с граждан России "будут снимать все пальцы, все будут проходить детальный контроль".

При этом секретарь СНБО указал, что россияне будут проходить и первую, и некую вторую линию контроля. Как уточнил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, с 1 января 2018 года система биометрического контроля заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе.

Президент Украины Петр Порошенко 1 сентября 2017 года ввел в действие решение СНБО, которым на Украине с 1 января 2018 года вводится биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. К этому времени должна начать действовать "национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда - выезда". Данное решение стало своеобразным компромиссным результатом активно обсуждавшейся в Киеве идеи о введении визового режима с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аваков, Арсен Борисович Порошенко, Петр Алексеевич Турчинов, Александр Валентинович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама