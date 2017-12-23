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Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов

Международная панорама
23 декабря, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

При этом глава МИД Великобритании отметил, что в перспективе считает отставку Башара Асада наиболее приемлемым решением

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ТАСС, 23 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает справедливым, что президент Сирии Башар Асад сохраняет свой пост до начала переходного периода. Об этом он заявил в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Думаю, что настало время быть откровенными и реалистичными друг с другом. Мы не встречались и не обсуждали это с глазу на глаз. Мы не соглашались друг с другом насчет Башара Асада", - сказал Джонсон.

"У России свой взгляд на его положение. Я не думаю, что это безусловная поддержка, но все-таки Россия сохранила его у власти. Хорошо, это довольно справедливо. Пусть будет так - это ваш выбор", - сказал он.

Джонсон пояснил, что по-прежнему считает отставку Асада наиболее приемлемым решением, но призвал обратить внимание на положение сирийского народа. "Я думаю, что с его отставкой было бы лучше, но он там. И вот в чем вопрос: как нам добиться улучшения жизни сирийского народа?", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

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Персоны
Джонсон, Борис Асад, Башар Хафез
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