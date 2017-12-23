Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов

ТАСС, 23 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает справедливым, что президент Сирии Башар Асад сохраняет свой пост до начала переходного периода. Об этом он заявил в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Думаю, что настало время быть откровенными и реалистичными друг с другом. Мы не встречались и не обсуждали это с глазу на глаз. Мы не соглашались друг с другом насчет Башара Асада", - сказал Джонсон.

"У России свой взгляд на его положение. Я не думаю, что это безусловная поддержка, но все-таки Россия сохранила его у власти. Хорошо, это довольно справедливо. Пусть будет так - это ваш выбор", - сказал он.

Джонсон пояснил, что по-прежнему считает отставку Асада наиболее приемлемым решением, но призвал обратить внимание на положение сирийского народа. "Я думаю, что с его отставкой было бы лучше, но он там. И вот в чем вопрос: как нам добиться улучшения жизни сирийского народа?", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства.