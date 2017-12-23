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СМИ: националисты заблокировали офис Компартии в Киеве

Международная панорама
23 декабря, 13:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, декабря. /ТАСС

Полиция применила слезоточивый газ

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КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Бойцы националистической организации "Национальный корпус", созданной на базе добровольческого полка "Азов", заблокировали здание Коммунистической партии Украины (КПУ) в Киеве и готовятся его штурмовать. Как сообщило издание "Голос", на действия радикалов полиция применила слезоточивый газ.

"Ативисты "Азова" в количестве 30 человек, собравшиеся перед зданием, намерены штурмовать офис КПУ. <...> "Азовцы" угрожают поджогом и физической расправой", - говорится в сообщении.

По информации "Голоса", в здании, которое заблокировали националисты, кроме офиса Компартии, также находятся помещения учебного центра, где занимаются дети. В офисе КПУ находятся сотрудники. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они уже применили слезоточивый газ.

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