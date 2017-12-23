Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Секретная служба США впервые провела учения прямо на территории Белого дома

Международная панорама
23 декабря, 13:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По сценарию учений, на территорию, прилегающую к президентской резиденции, проник неизвестный

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сотрудники Секретной службы США, ответственной за охрану первых лиц государства, в пятницу вечером впервые провели учения прямо на лужайке перед Белым домом.

"Прошедшие сегодня тренировки позволили их участникам отработать свои действия в случае возникновения критических ситуаций, с которыми они могут столкнуться в Белом доме, - говорится в специальном заявлении ведомства. - Во время этих учений сотрудники отработали командные процедуры, коммуникацию друг с другом, осуществление контроля, координацию и применение мер безопасности".

По сценарию учений, на огороженную территорию, прилегающую к президентской резиденции, проник неизвестный. Сотрудники Секретной службы должны были обнаружить его, доложить о местоположении и задержать. В этот раз было принято решение использовать для этого служебных собак. Обычно сотрудники охраны президента США проводят тренировки на своих загородных объектах.

"Вы сражаетесь так, как вы готовились к этому. Так что тренироваться нужно именно так, как вы намереваетесь сражаться. Мы стараемся провести реалистичные учения, очень схожие с тем, что может случиться на территории Белого дома", - сказал директор Секретной службы Рэндольф Аллес в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что применение огнестрельного оружия - это последняя мера, к которой агенты службы хотели бы прибегать. "Но, скажу я вам, они готовы это сделать", - заверил глава ведомства.

При этом, продолжил он, сотрудники должны быть готовы и к серьезным нападениям, к примеру, с участием террористов-смертников. "Это самый опасный вариант развития событий, который мы можем себе представить", - добавил Аллес. Он также указал на то, что в период с 2011 по 2015 год из-за сокращений бюджета штат Секретной службы был урезан на 10% и на данный момент ее численность не соответствует поставленным перед ней задачам.

Аллес - отставной генерал-майор морской пехоты, в которой он служил на протяжении 35 лет. До назначения на пост руководителя Секретной службы президентом Дональдом Трампом он исполнял обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля.

В последние годы репутация президентской охраны сильно пострадала. Ее сотрудники неоднократно допускали серьезные проколы и оказывались виновниками скандалов, приобретавших публичную огласку.

Один из самых громких инцидентов произошел в сентябре 2014 года, когда 43-летний отставной военнослужащий Омар Гонсалес перелез через ограду Белого дома, добежал до входных дверей и ворвался внутрь президентской резиденции, где его задержала охрана. По сведениям американских СМИ, это вызвало негодование занимавшего тогда пост президента Барака Обамы, и руководитель Секретной службы Джулия Пирсон была отправлена в отставку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама