Секретная служба США впервые провела учения прямо на территории Белого дома

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сотрудники Секретной службы США, ответственной за охрану первых лиц государства, в пятницу вечером впервые провели учения прямо на лужайке перед Белым домом.

"Прошедшие сегодня тренировки позволили их участникам отработать свои действия в случае возникновения критических ситуаций, с которыми они могут столкнуться в Белом доме, - говорится в специальном заявлении ведомства. - Во время этих учений сотрудники отработали командные процедуры, коммуникацию друг с другом, осуществление контроля, координацию и применение мер безопасности".

По сценарию учений, на огороженную территорию, прилегающую к президентской резиденции, проник неизвестный. Сотрудники Секретной службы должны были обнаружить его, доложить о местоположении и задержать. В этот раз было принято решение использовать для этого служебных собак. Обычно сотрудники охраны президента США проводят тренировки на своих загородных объектах.

"Вы сражаетесь так, как вы готовились к этому. Так что тренироваться нужно именно так, как вы намереваетесь сражаться. Мы стараемся провести реалистичные учения, очень схожие с тем, что может случиться на территории Белого дома", - сказал директор Секретной службы Рэндольф Аллес в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что применение огнестрельного оружия - это последняя мера, к которой агенты службы хотели бы прибегать. "Но, скажу я вам, они готовы это сделать", - заверил глава ведомства.

При этом, продолжил он, сотрудники должны быть готовы и к серьезным нападениям, к примеру, с участием террористов-смертников. "Это самый опасный вариант развития событий, который мы можем себе представить", - добавил Аллес. Он также указал на то, что в период с 2011 по 2015 год из-за сокращений бюджета штат Секретной службы был урезан на 10% и на данный момент ее численность не соответствует поставленным перед ней задачам.

Аллес - отставной генерал-майор морской пехоты, в которой он служил на протяжении 35 лет. До назначения на пост руководителя Секретной службы президентом Дональдом Трампом он исполнял обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля.

В последние годы репутация президентской охраны сильно пострадала. Ее сотрудники неоднократно допускали серьезные проколы и оказывались виновниками скандалов, приобретавших публичную огласку.

Один из самых громких инцидентов произошел в сентябре 2014 года, когда 43-летний отставной военнослужащий Омар Гонсалес перелез через ограду Белого дома, добежал до входных дверей и ворвался внутрь президентской резиденции, где его задержала охрана. По сведениям американских СМИ, это вызвало негодование занимавшего тогда пост президента Барака Обамы, и руководитель Секретной службы Джулия Пирсон была отправлена в отставку.