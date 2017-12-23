Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские силовики заявляют, что готовы к режиму перемирия и будут его придерживаться

Международная панорама
23 декабря, 14:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, декабря. /ТАСС

Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе с 00:00 часов в субботу по киевскому времени

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. В зоне проведения силовой операции на востоке Украины с начала суток наблюдается перемирие. Об этом заявил в субботу спикер пресс-центра штаба АТО (силовой операции) Василий Лабай.

"С начала суток по всей линии разграничения наблюдаем тишину. ВСУ (Вооруженные силы Украины) и другие формирования, которые выполняют задания в зоне проведения АТО, готовы к режиму перемирия и будут его придерживаться", - отметил Лабай.

Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе с 00:00 часов в субботу по киевскому времени (01:00 мск). Участники состоявшейся на этой неделе встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились "обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками" и "подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня". Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям.

ДНР и ЛНР фиксируют нарушения

В то же время в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) уже зафиксировали новые обстрелы со стороны украинских военных. Так, в народной милиции ЛНР сообщили, что в субботу после 12:30 мск в районе Фрунзе и Калиновки силовики вели обстрелы позиций ополченцев из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. В ДНР в свою очередь сообщили, что на направлениях Горловки и Ясиноватой ВСУ продолжали вести огонь из минометов и стрелкового оружия уже после вступления перемирия в силу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама