Украинские силовики заявляют, что готовы к режиму перемирия и будут его придерживаться

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. В зоне проведения силовой операции на востоке Украины с начала суток наблюдается перемирие. Об этом заявил в субботу спикер пресс-центра штаба АТО (силовой операции) Василий Лабай.

"С начала суток по всей линии разграничения наблюдаем тишину. ВСУ (Вооруженные силы Украины) и другие формирования, которые выполняют задания в зоне проведения АТО, готовы к режиму перемирия и будут его придерживаться", - отметил Лабай.

Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе с 00:00 часов в субботу по киевскому времени (01:00 мск). Участники состоявшейся на этой неделе встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились "обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками" и "подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня". Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям.

ДНР и ЛНР фиксируют нарушения

В то же время в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) уже зафиксировали новые обстрелы со стороны украинских военных. Так, в народной милиции ЛНР сообщили, что в субботу после 12:30 мск в районе Фрунзе и Калиновки силовики вели обстрелы позиций ополченцев из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. В ДНР в свою очередь сообщили, что на направлениях Горловки и Ясиноватой ВСУ продолжали вести огонь из минометов и стрелкового оружия уже после вступления перемирия в силу.