СМИ: боевики обстреляли лагерь беженцев в окрестностях Дамаска

ТАСС, 23 декабря. Бандформирования, действующие в регионе Восточная Гута под Дамаском, нарушили в субботу режим прекращения огня и обстреляли из минометов лагерь беженцев Вафидин в окрестностях сирийской столицы. Как сообщило агентство SANA, снаряды разорвались в квартале Эль-Искан на окраине лагеря.

В результате получили ранения по меньшей мере пять человек, которые доставлены в госпиталь. Жилым домам нанесен материальный урон.

По информации SANA, сирийская армия ответила огнем по позициям боевиков в Восточной Гуте и уничтожила несколько пусковых установок.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - РФ, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако, как указывает агентство, вооруженные формирования с тех пор неоднократно нарушали перемирие.

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли в субботу христианский город Мхарде, в 25 км к северу от провинциального центра Хама. По сведениям SANA, среди его жителей есть раненые и пострадавшие.

Как отмечает агентство, банды террористов просочились в Хаму из Идлиба через турецкую границу и состоят из иностранных наемников.