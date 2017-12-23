Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: боевики обстреляли лагерь беженцев в окрестностях Дамаска

Международная панорама
23 декабря, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

По данным агентства SANA, ранения получили пять человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 декабря. Бандформирования, действующие в регионе Восточная Гута под Дамаском, нарушили в субботу режим прекращения огня и обстреляли из минометов лагерь беженцев Вафидин в окрестностях сирийской столицы. Как сообщило агентство SANA, снаряды разорвались в квартале Эль-Искан на окраине лагеря.

В результате получили ранения по меньшей мере пять человек, которые доставлены в госпиталь. Жилым домам нанесен материальный урон.

По информации SANA, сирийская армия ответила огнем по позициям боевиков в Восточной Гуте и уничтожила несколько пусковых установок.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - РФ, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако, как указывает агентство, вооруженные формирования с тех пор неоднократно нарушали перемирие.

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли в субботу христианский город Мхарде, в 25 км к северу от провинциального центра Хама. По сведениям SANA, среди его жителей есть раненые и пострадавшие.

Как отмечает агентство, банды террористов просочились в Хаму из Идлиба через турецкую границу и состоят из иностранных наемников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
4
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама