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Порошенко заявил, что американское вооружение необходимо Украине не для наступления

Международная панорама
23 декабря, 19:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, декабря. /ТАСС

Украинский лидер добавил, что решение администрации США о поставках оружия - "долгожданное"

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КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооружение из США необходимо Украине не для наступления, а для самообороны и защиты мирного населения.

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"Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии", - написал он в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что предоставление Украине вооружения - принципиальное и долгожданное решение американской администрации, которое накануне было подтверждено во время его разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

О принятом Вашингтоном решении поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" сообщила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Если президент США Дональд Трамп одобрит этот план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США. На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании "летальной военной помощи" Украине.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Порошенко, Петр Алексеевич
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