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Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве

Международная панорама
23 декабря, 21:31 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Через десять минут, по словам Ольги Лаппо, экс-премьера Украины отпустили

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ЖЕНЕВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Полиция и миграционная служба Международного аэропорта Женевы не комментируют сообщения о том, что в этой воздушной гавани в субботу по прибытии из Киева был задержан бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В то же время этот факт подтвердила пресс-секретарь возглавляемой Яценюком партии "Народный фронт" Ольга Лаппо. "Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне, - написала она в Facebook. - За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете".

Со своей стороны дежурный представитель полиции аэропорта заявил корреспонденту ТАСС в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о задержании Яценюка: "Ничего не будут подтверждать. Вам нужно обратиться в пресс-службу". Аналогичный совет дали и в миграционной службе аэропорта, представитель которой сказал: "Ничего не могу сказать по этому поводу, но если бы у меня и были идеи на этот счет, то я бы ничего не сказал. Вам нужно обратиться в пресс-службу".

В марте этого года Городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте Яценюка, "в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск".

Имя бывшего премьера Украины упоминалось в материалах уголовного дела, которое в сентябре 2015 года рассматривалось Шатойским районным судом Чеченской республики по фактам нападения на российских военнослужащих в 1994-1995 годах и 2000 году на территории Чечни. Проходивший по этому делу участник украинской националистической группировки УНА-УНСО (запрещена в РФ) Александр Малофеев показал, что вместе с другими украинскими националистами прибыл в Чечню через Грузию. После этого боевиками УНА-УНСО был образован вооруженный отряд "Викинг". В него входил и Арсений Яценюк.

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