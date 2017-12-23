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Нацполиция Украины сообщила об отмене Интерполом разыскного циркуляра в отношении Яценюка

Международная панорама
23 декабря, 23:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, декабря. /ТАСС

От самой организации подтверждения этой информации не поступало

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КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отменила розыскной циркуляр России в отношении экс-премьера Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции Украины.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил разыскной циркуляр россиян", - говорится в сообщении.

От Интерпола подтверждения этой информации не поступало.

Ранее в субботу Яценюк был остановлен на несколько минут на паспортном контроле в аэропорту Женевы для проверки документов, однако затем был отпущен. В то же время по словам пресс-секретаря партии "Народный фронт" Ольги Лаппо, задержание Яценюка было, якобы, связано с запросом России.

В марте этого года Городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте Яценюка, "в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск".

Имя бывшего премьера Украины упоминалось в материалах уголовного дела, которое в сентябре 2015 года рассматривалось Шатойским районным судом Чеченской республики по фактам нападения на российских военнослужащих в 1994-1995 годах и 2000 году на территории Чечни.

Проходивший по этому делу участник украинской националистической группировки УНА-УНСО (запрещена в РФ) Александр Малофеев показал, что вместе с другими украинскими националистами прибыл в Чечню через Грузию. После этого боевиками УНА-УНСО был образован вооруженный отряд "Викинг". В него входил и Яценюк.

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Яценюк, Арсений Петрович
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