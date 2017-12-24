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Бразилия обещает принять ответные меры после высылки своего посла из Венесуэлы

Международная панорама
24 декабря, 0:49 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 24, декабря. /ТАСС

Такое решение Венесуэлы демонстрирует авторитарный характер президента страны Николаса Мадуро, сообщает МИД Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия считает, что решение о высылке ее посла из Каракаса свидетельствует об авторитарном стиле руководства Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении, размещенном 23 декабря на сайте МИД южноамериканской страны.

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"Если [данная информация] подтвердится, она в очередной раз продемонстрирует авторитарный характер администрации [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и его неготовность к какому-либо диалогу. Бразилия примет соответствующие ответные меры", - отмечено в документе.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы объявили персонами нон грата сразу двух высокопоставленных дипломатов - посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Как сообщила председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дельси Родригес, решение насчет Перейры будет действовать до тех пор, пока в крупнейшей южноамериканской стране не будет "восстановлен конституционный порядок".

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