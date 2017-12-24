Президент Молдавии: в кулуарах парламента радикалы обсуждают вопрос выхода страны из СНГ

КИШИНЕВ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. В кулуарах правящей проевропейской коалиции в парламенте Молдавии радикально настроенные депутаты хотят поставить вопрос о выходе страны из СНГ. Об этом заявил корреспонденту ТАСС президент Молдавии Игорь Додон по итогам состоявшейся в субботу встречи с журналистами.

"Мне известно, что в правящей проевропейской коалиции есть депутаты, которые хотят воспользоваться обострением отношений с Россией, чтобы поставить вопрос о выходе нашей страны из СНГ. Считаю это неприемлемым, так как такой шаг нанесет удар по интересам прежде всего молдавского народа. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить этого", - пояснил президент Молдавии в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Надо остановить все, что происходит в течение последнего времени. Я также пообщаюсь с премьером и спикером парламента Молдавии (которые представляют правящую проевропейскую коалицию - прим. ТАСС), чтобы прояснить, как мы видим в следующем году двусторонние отношения с Россией", - сказал Додон. Он подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы амбиции отдельных политиков привели к страданиям простых людей".