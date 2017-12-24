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Канцлер Австрии: страны - члены ЕС должны сами решать, принимать ли им беженцев

Международная панорама
24 декабря, 1:04 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 24, декабря. /ТАСС

Себастьян Курц призвал исправить недостатки в миграционной политике Евросоюза

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БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что попытки добиться распределения беженцев в ЕС по системе квот провалились. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном вечером 23 декабря.

"Попытки принуждения государств к приему беженцев не продвинут вперед Европу", - сказал Курц. "Если мы продолжим этот путь, то внесем еще больше раскола в Европейский союз. Страны-члены сами должны решать, принимать ли им беженцев и сколько", - считает австрийский канцлер.

По его мнению, "дискуссия о квотах и так в целом бессмысленна". "Ведь мигранты, которые отправляются в путь в направлении Европы, не хотят попасть в Болгарию или Венгрию, они хотят прежде всего в Германию, Австрию и Швецию", - заметил Курц.

Канцлер призвал исправить недостатки в миграционной политике ЕС. "Границы между предоставлением убежища и экономической миграцией сейчас полностью размыты", - указал он. По его мнению, мигрантам нужно помогать в их родных странах или в государствах по соседству с ними. "Если и это невозможно, то на их континенте в безопасных районах", - добавил Курц, отметив, что ЕС должен, возможно, даже организовать такие районы и обеспечить безопасность там.

Только в качестве самого последнего шага, непосредственно на месте, нужно решать, кто получит право перебраться в Евросоюз, считает он. "Но мы больше не можем принимать каждого человека, который с помощью перевозчиков нелегально прибывает в ЕС", - указал канцлер Австрии.

Как считает он, политическая воля к проведению такого курса в Европе есть. "В вопросе беженцев на европейском уровне очень многое изменилось. Есть понимание, что путь, на который мы ступили в 2015 году, был ошибочным", - утверждал Курц.

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Персоны
Курц, Себастьян
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Швеция Австрия Германия
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