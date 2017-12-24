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Канцлер Австрии заявил, что попытается устранить предрассудки по отношению к правой АПС

Международная панорама
24 декабря, 1:38 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 24, декабря. /ТАСС

Также Себастьян Курц высказался против признания Иерусалима столицей Израиля

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БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал дать шанс новому правительству страны, состоящему из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы (АПС). Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном вечером 23 декабря.

"Я прошу дать шанс нашему правительству и оценивать его по проделанной работе, - сказал Курц, касаясь участия в кабмине АПС. - Каждая оппозиционная партия изменяется, когда находится у власти. Это процесс, под который подпадает и АПС".

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Отвечая на замечание журналистов о том, что Израиль отказался от общения с министрами правой партии, политик подчеркнул, что как канцлер сделает "все, чтобы устранить предрассудки Израиля по отношению к АПС". "В нашей правительственной программе говорится о совершенно ясной приверженности существованию государства Израиль", - указал он.

По словам Курца, "Австрия слишком поздно признала соучастие в терроре, проводимом нацистским режимом". "В этой связи на моем поколении лежит ответственность никогда не забывать нашу историю. Мы обязаны со всей решимостью бороться с антисемитизмом", - сказал он.

Одновременно Курц высказался против признания Иерусалима столицей Израиля. "Я симпатизирую государству Израиль и понимаю его потребность в безопасности, но будущее Иерусалима нужно прояснять путем переговоров обеих сторон на месте, - считает он. - Одностороннее решение не продвинет нас вперед".

Канцлер также напомнил, что в Австрию вследствие миграционного кризиса прибыло много людей, "впитавших антисемитизм с молоком матери". "Здесь не должно быть места этим взглядам", - подчеркнул он. По его мнению, "ислам относится к Австрии", где проживают более 700 тыс. мусульман. "Но политическому исламизму в Австрии не место", - указал Курц.

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Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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