СМИ: находящийся в заключении экс-президент Перу госпитализирован

ТАСС, 24 декабря. Бывший президент Перу Альберто Фухимори, отбывающий тюремное наказание за коррупцию и нарушение прав человека, вывезен 23 декабря вечером в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщила радиостанция RPP.

По ее данным, 79-летнего политика вывезли из здания тюрьмы на машине скорой помощи. В транспортном средстве, направляющемся в одну из столичных больниц, находится также сын Фухимори Кенхи.

В декабре 2016 года экс-президент дважды был госпитализирован из-за болей в поджелудочной железе и развития церебральной ишемии. После проведения медицинских исследований он вернулся в тюрьму.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы.