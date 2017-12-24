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Штайнмайер призвал граждан ФРГ не бояться политической неопределенности

Международная панорама
24 декабря, 3:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В своем первом рождественском послании президент ФРГ отметил, что падение Берлинской стены было заслугой мужественных людей

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем первом рождественском обращении к гражданам ФРГ призвал их не бояться затянувшегося процесса формирования правительства и доверять властям. Само выступление Штайнмайера будет транслироваться телеканалами страны 24 декабря вечером, однако текст послания ими уже опубликован.

"Мы не должны бояться неожиданностей. Это относится и к формированию правительства, которое непривычно долго откладывается. Уверяю вас в том, что власти действуют по правилам, специально предусмотренным для подобных случаев конституцией, пусть даже за последние десятилетия к этим правилам еще не обращались. Поэтому мы должны проявить доверие", - цитирует речь главы государства телеканал АRD.

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Штайнмайер призвал сограждан быть мужественными. "Если бы люди не были смелыми и готовыми к неожиданностям, то даже пастухи не дошли бы до Вифлеема", - сказал политик. Он также вспомнил о падении Берлинской стены в 1989 году, которое, как отметил глава государства, было "не рождественским чудом, а заслугой мужественных людей".

По традиции президент Германии в специальном телевизионном обращении поздравляет граждан страны с Рождеством, а федеральный канцлер - с Новым годом. Для Штайнмайера это послание стало первым: социал-демократ вступил в должность главы государства 19 марта 2017 года.

В ноябре Германия оказалась на пороге острого внутриполитического кризиса после того, как консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско- социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель не удалось создать правящую коалицию с Свободной демократической партией и "зелеными". Теперь тремя возможными вариантами развития ситуации являются создание ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) "большой коалиции", правившей страной в 2005-2009 и 2013-2017 годах, формирование правительства меньшинства или же перевыборы в Бундестаг.

После более чем скромного результата на сентябрьских выборах (20,5%) СДПГ отказалась вступать в коалицию с блоком Меркель, однако после провала коалиционных переговоров в ноябре лидер социал-демократов Мартин Шульц выразил готовность "обсуждать все варианты". Переговоры о новом кабмине между ХДС/ХСС и СДПГ начнутся в январе. Если они закончатся ничем, скорее всего, будут объявлены перевыборы в Бундестаг.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела Штайнмайер, Франк-Вальтер
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