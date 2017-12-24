КНДР отвергает новую резолюцию ООН о санкциях и рассматривает ее как акт агрессии

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. КНДР полностью отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном 24 декабря агентством ЦТАК заявлении представителя МИД страны.

"Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе", - говорится в нем.

Сообщается, что Пхеньян продолжит укреплять свой ядерный оборонительный потенциал с целью противостояния угрозам со стороны Вашингтона. "Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними", - говорится в заявлении. МИД КНДР также отмечает, что причина, по которой страна развивает свое ядерное вооружение, заключается в необходимости защиты суверенитета страны и жизни граждан в условиях "шантажа со стороны американских империалистов".

"США не должны забывать, что КНДР быстро превратилась в стратегическое государство, способное создать значительную ядерную угрозу для всей американской территории. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР. Также им следует развеять мечты о том, что мы откажемся от своего ядерного оружия", - подчеркивается в заявлении.

Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.