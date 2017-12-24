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Ким Чен Ын заявил, что КНДР сможет уйти от любых санкций

Международная панорама
24 декабря, 8:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, декабря. /ТАСС

Лидер КНДР заявил, что "США и вражеские силы горячо вовлечены в махинации, связанные с давлением и санкциями в отношении" страны

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что Пхеньян способен уйти от любых санкций, если будет продолжать свою текущую политику. Как сообщил в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на Центральное телевидение КНДР, об этом он заявил в своей речи на закрытии собрания председателей ячеек Трудовой партии Кореи.

"США и вражеские силы горячо вовлечены в махинации, связанные с давлением и санкциями в отношении нашей страны. Однако, придерживаясь курса нашей партии, мы сможем уйти от любых санкций и провокаций со стороны врагов", - сказал он.

"То, что мы сделали до настоящего времени - это только начало. Мы намерены и дальше продолжать развивать нашу стратегию", - добавил Ким Чен Ын.

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Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление представителя МИД КНДР, в котором отмечалось, что Пхеньян полностью отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.

Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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