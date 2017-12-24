Глава парламента Ирана призвал разработать механизм взаимодействия национальных разведок

ИСЛАМАБАД, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани предложил разработать для борьбы с терроризмом механизм взаимодействия национальных разведок Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции.

По его словам, раскол в этом вопросе недопустим, а решением должно стать объединение стран перед общей угрозой. "Мы должны разработать механизм взаимодействия разведок", - сказал он, выступая на первой региональной международной конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом и взаимному сотрудничеству, которая проходит в воскресенье в столице Пакистана.

Он также обратил внимание на необходимость наладить взаимодействие шести стран в финансовой сфере и в информационном пространстве.