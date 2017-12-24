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В Турции уволили более 2,7 тыс. госслужащих

Международная панорама
24 декабря, 9:53 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 24, декабря. /ТАСС

Уточняется, что были уволены 637 военнослужащих, более 400 сотрудников Главного управления жандармерии и 341 работник Управления по делам религии

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АНКАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Турции уволили более 2,7 тыс. сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном указе, опубликованном в воскресенье в официальном вестнике Resmi Gazete.

Согласно указу, имеющему силу закона, уволено в частности 637 военнослужащих, более 400 сотрудников Главного управления жандармерии, 341 работник Управления по делам религии.

"Указ, имеющий силу закона" - это правительственное постановление, которое в условиях действующего режима ЧП в Турции кабмин не обязан направлять для одобрения в парламент. Оно вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в Resmi Gazete.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. С конца июля прошлого года начались меры по противодействию заговорщикам и масштабная чистка госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор; к настоящему времени более 100 тыс. госслужащих в различных структурах по всей стране оказались уволенными или отстраненными.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах
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Попытка государственного переворота в Турции
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